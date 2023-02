Nuove assunzioni per i "Cantieri di nuova Attivazione" al Comune di San Vito.

In corso l'avviso pubblico per l'avviamento alla selezione.

Le domande possono essere presentate per la selezione e l'assunzione a tempo determinato part-time per sei mesi (cinque ore a settimana per 20 ore lavorative settimanali).

Prevista l'assunzione di un impiegato tecnico, addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate e di quattro operai generici, addetti alla manutenzione del verde.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata