Al via la manutenzione straordinaria delle strade vicinali di San Vito. I lavori, per un totale di 550mila euro (grazie ad un finanziamento regionale), comprendono una trentina di località. Fra le principali quella di Minderrì, Nuedda, Arcu Is Tellas, Baccu Impera, Cannas San Priamo, Cicillanu, Cugurranti, Fassoni, Genn’Argiolas, Arriceli, Monte Porceddus, Sa Sedda Manna, Sirighedda e Su Linamini.

Tutte strade private soggette a pubblico transito (risultano così da oltre un secolo) per le quali il Comune ha avviato la procedura di acquisizione. Nel corso degli anni, inoltre, sono state oggetto di intervento da parte dell’amministrazione comunale con risorse proprie e con finanziamenti da parte di altri enti.

La procedura di acquisizione delle strade vicinali è stata avviata sei mesi fa e risulta piuttosto laboriosa. «Si è reso necessario – ha detto il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi - acquisirle al patrimonio comunale per assicurare una corretta gestione soprattutto per quanto riguarda la manutenzione straordinaria».

