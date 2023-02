Un chilo e trecento grammi di ketamina ritrovati e sequestrati sabato scorso con due arresti a San Sperate.

I carabinieri ora hanno scoperto anche chi fosse il destinatario dell’ingente quantitativo di droga e stamattina lo hanno portato in cella a Uta.

Si tratta di un 34enne di San Sperate, per cui il gip ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. I militari hanno raccolto abbastanza elementi di prova sulle responsabilità del giovane.

Il quantitativo di stupefacente è molto elevato e sintomatico di un importante giro d’affari.

La ketamina è una droga pericolosissima. Un farmaco utilizzato per dopare i cavalli e che, assunto a dosaggi inferiori a quelli necessari per l’anestesia, agisce sul sistema nervoso centrale come uno psichedelico molto più potente dell’Lsd.

(Unioneonline/L)

