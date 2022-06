Arriveranno martedì a San Nicolò Gerrei i familiari di Andrea Alberto Secci, morto ieri nel terribile incidente sulla statale 387.

Il padre Salvatore arriverà con la moglie tedesca e la figlia: i funerali dovrebbero svolgersi proprio a San Nicolò dopo che il giudice ha disposto la consegna della salma agli stessi familiari.

Una vicenda che ha scosso tutti: il giovane era nato in Germania, attualmente si trovava in Sardegna perché lavorava in smart working per la sua ditta tedesca.

Domenica viaggiava da San Nicolò Gerrei verso Villaputzu quando forse a causa di un malore ha perso il controllo della sua auto rimasta infilzata dal guard rail. Il giovane è morto sul colpo. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

