Drammatico incidente sulla Strada statale 387: un'auto finita sul guardrail nel tratto che da San Vito porta al Gerrei e il conducente è morto nell’impatto. Si tratterebbe di un uomo di 35 anni.

Inutili tutti i tentativi dei sanitari del 118 di salvargli la vita.

Sul posto, vicino a una delle quattro gallerie che si incontrano lungo la strada, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito e delle stazioni vicine.

I rilievi sono coordinati dal maggiore Massimo Meloni comandante della Compagnia di San Vito.

In azione anche i vigili del fuoco per il recupero dell’auto, una Nissan Qashqai, rimasta “infilzata” nel guardrail, anche per consentire la ripresa regolare del flusso del traffico.

Non è da escludere che l'automobilista abbia perso il controllo della macchina a causa del sole, dopo essere uscito da una delle gallerie, al km 78.

