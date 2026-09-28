Dopo oltre due anni dall’insediamento dell’amministrazione comunale è finalmente operativa la commissione per le pari opportunità del Comune di San Gavino, che ha eletto il proprio direttivo.

La presidenza è stata assegnata ad Angela Deidda, mentre la carica di vicepresidente è stata affidata ad Alice Bandino. Fanno inoltre parte del direttivo Angela Canargiu, Daniela Marongiu e Michela Montis.

«L’amministrazione comunale – rimarca il sindaco Stefano Altea - rivolge alla presidente, alla vicepresidente e a tutti i componenti del direttivo i migliori auguri di buon lavoro per l’importante attività che saranno chiamati a svolgere».

La commissione per le pari opportunità rappresenta uno strumento importante di partecipazione, confronto e promozione di iniziative sui temi dell’uguaglianza, della valorizzazione delle differenze e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

«L’amministrazione comunale – aggiunge il primo cittadino - garantirà alla commissione pieno supporto e collaborazione, affinché possa operare al meglio delle proprie possibilità e sviluppare iniziative e proposte utili all’intera comunità».

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