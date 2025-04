L’Arma dei Carabinieri ha premiato due militari-eroi protagonisti di un coraggioso salvataggio di quattro persone da un’abitazione in fiamme nel Comune di Ussana.

La cerimonia si è svolta nella sede del Comando Compagnia Carabinieri di Dolianova, con il generale di brigata Luigi Grasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, che ha consegnato gli attestati di conferimento della Medaglia d’Argento al Merito Civile all’appuntato scelto Saturnino Medde e all’appuntato scelto Franco Paolella, oggi entrambi in congedo.

«Alla presenza di una rappresentanza di ufficiali e comandanti di Stazione della Compagnia – spiega una nota dell’Arma -, i due carabinieri sono stati insigniti dell’onorificenza concessa dal Ministero dell’Interno per un atto di straordinario coraggio e generosità compiuto durante il servizio. I fatti risalgono al 6 marzo 2016, quando, durante un ordinario servizio perlustrativo, i due militari – allora in forza al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova – si trovarono di fronte a un’abitazione in fiamme a Ussana. All’interno, quattro persone, tra cui due donne con disabilità motorie, erano rimaste intrappolate e impossibilitate a mettersi in salvo».

«Senza esitazione e con grande prontezza d’animo – prosegue l’Arma - i due carabinieri riuscirono a introdursi nell’abitazione già invasa dal fumo, portando all’esterno e in un’area sicura tutte le vittime, nonostante le condizioni di estremo pericolo. Il gesto, riconosciuto come emblema di altissimo spirito di abnegazione, senso del dovere e dedizione al servizio della collettività, ha trovato ora il giusto riconoscimento attraverso il conferimento della Medaglia d’Argento al Merito Civile».

