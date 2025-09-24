La trentatreesima edizione della Sagra della lumaca si terrà a Gesico nei giorni 17, 18, 19 e 20 ottobre. L’associazione turistica Pro loco e l’amministrazione comunale del piccolo centro dell’alta Trexenta hanno fissato e comunicato le date dedicate alla promozione della cultura elicicola attraverso una serie di appuntamenti all’insegna delle tradizioni e dei buoni sapori territoriali. È tempo di avviare i preparativi.

In particolare le giornate di sabato 18 e domenica 19 ottobre saranno quelle maggiormente ricche di iniziative sul tema: dai convegni sull’elicicoltura alla kermesse “La lumaca d’oro” con la gara tra i migliori chef del territorio specializzati in piatti a base del prelibato mollusco.

«Un intero paese e un intero territorio saranno coinvolti in quella che è la festa dedicata alla lumaca più grande d’Europa», sottolinea lo storico presidente della Pro loco Carlo Carta. Il programma della rassegna verrà definito nei prossimi giorni: come ogni anno ci sarà ampio spazio per enogastronomia, musica per tutti i gusti, balli di piazza, folklore, giochi e divertimento. L’obiettivo è quello delle precedenti edizioni: coinvolgere il pubblico delle grandi occasioni attraverso una grande festa che possa abbracciare cultura e buona cucina.

