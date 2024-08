Non si sa da dove i rifiuti siano arrivati sino alla costa di Torre delle Stelle. Quasi sicuramente i sacchi sono stati scaricati in mare, come e chissà quando, da qualche peschereccio. Fatto sta che quei sacchi ormai puzzolenti di iuta e di plastica, bianca e nera, sono capitati a una quarantina di metri dal bagnasciuga dove diversi bambini, facevano i loro giochi in acqua. I bambini si sono messi subito a ripulire il tratto di mare aiutati poi anche dai familiari e da altri bagnanti. È successo a fine luglio, ora sono stati gli stessi bambini a preparare il diario di questa disavventura in acqua, raccontando quando era successo. I bambini hanno raccolto le schifezze che si sono liberate dai sacchi: cucchiai, forchette di plastica, piatti e tanto altro. C'è voluto un pomeriggio per ripulire il mare anche con l'aiuto di loro familiari e di bagnanti.

Tutto sembrava finire così. Invece i bambini-ambientalisti pochi giorni dopo hanno iniziato a scrivere il diario di quel pomeriggio nel mare Cannesisa a Torre delle stelle, aiutati anche da un loro nonnino, facendo così conoscere questa loro esperienza. Appunti con titolo iniziale. «Inquinamento, aiutateci a curare l’ambiente marino».

«Era il 30 luglio. Ci siamo subito messi a raccogliere quella schifezza che improvvisamente ci è quasi finita addosso: piatti, forchette, plastica, pezzi di rete e tanti altre cose», raccontano i bambini nei loro appunti. «Non siamo riusciti a raccogliere tutto. Alcune cose facevano proprio schifo». «Come è possibile fare una cosa così?», chiedono ai genitori e a chi trovano in spiaggia. «Così si fanno soffrire il mare e i pesci. Se ai grandi non interessa, noi non vogliamo più nuotare in mezzo a questa sporcizia. Aiutateci a curare l’ambiente», insistono. Della barca misteriosa e dei suoi ospiti non è stata mai trovata traccia.

