Domani, domenica 23 novembre, il borgo di Gesico si anima per l’edizione annuale di Saboris Antigus, un appuntamento imperdibile per scoprire il cuore delle tradizioni locali. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera autentica tra stand di prodotti tipici, mostre d’arte e artigianato, musica itinerante, sfilate in abito tradizionale e l’esibizione delle suggestive maschere carnevalesche. Ospite d’onore di questa edizione sarà il comico Benito Urgu.

Questo il programma della mattina: alle 9 apertura degli stand di Saboris Antigus; alle 9.15 nella Casa Dessì l’apertura della Mostra “Tibet gli occhi invisibili”, alle 9.20 tiro con l’arco a cura del Gruppo Medioevale “Gli arcieri di Fontana Onnis” di Guasila; alle 9.30 nell’ex Banco di Sardegna in Piazza Umberto, apertura della mostra e laboratorio “Ossidiana e Selce di Gesico”, un confronto a cura di Giuseppe Cabras; alle 10 visite guidate nelle chiese di Santa Giusta, Santa Maria d’Itria e Sant’Amatore a cura di Antes con Maily Serra e Rita Serra; alle 10 nell’ex Centro di Aggregazione Sociale l’apertura della mostra “Su Battiari a s’antiga e su Cumbidu” a cura dell’Oratorio Anspi Don Giuseppe; in contemporanea in Piazza Umberto e nelle vie cittadine musica itinerante e sfilata e ballo itinerante con coppie in abito tradizionale; alle 10.40 nell’ex Palazzo Municipale l’inaugurazione della personale di pittura dell’artista Ivana Damu; alle 11 nell’ex Centro di Aggregazione Sociale apertura della “Casa della Massaia” con dimostrazioni sulla realizzazione di seadas, ravioli, pane e formaggio; alle 13 la “Sagra della Vitella” con dimostrazione delle fasi di cottura e preparazione.

Particolarmente ricco anche il programma del pomeriggio: alle 16 la sfilata maschere tradizionali; alle 16.30 in Piazza Mercato lo spettacolo del Gruppo musicale “Fantasias de Ballos”; dalle 16.30 divertimento assicurato con Benito Urgu, ospite d’onore della manifestazione e alle 19 lo spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Piano Egidio di Dolianova.

