Coppia di giovani in arresto a Selargius. I carabinieri nella notte hanno sorpreso un 29enne di origine algerine e una ragazza di 26 anni cagliaritana che poco prima avevano rubato all’interno di un’auto in sosta.

L’intervento dei militari è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava il furto appena avvenuto ai danni di un’utilitaria parcheggiata nel centro abitato. I due, già noti alle forze di polizia, sono stati bloccati mentre cercavano di allontanarsi a piedi con la refurtiva.

I beni sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. I due dovranno rispondere di furto aggravato in concorso, attualmente si trovano agli arresti domiciliari.

(Unioneonline)





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