Il semaforo al passaggio ferroviario di via Del Redentore, a Monserrato, è stato abbattuto da un'auto condotta da uno sconosciuto che poco prima aveva rubato il mezzo a Cagliari.

Arrivato a Monserrato, ha perso il controllo della macchina andando appunto contro il semaforo, finito poi sul binario della metropolitana di superficie. Per fortuna il conducente del mezzo pubblico si è accorto del pericolo bloccando la corsa.

Lo sconosciuto si è invece dato alla fuga a piedi abbandonando la Ford, che il proprietario aveva parcheggiato, lasciandola col motore acceso, per acquistare un giornale all’edicola. Il malvivente ha approfittato della situazione, è salito in macchina ed è scappato in direzione di Monserrato.

Della vicenda si occupano ora i carabinieri della Compagnia di Quartu e della Stazione di Monserrato che, coordinati dai capitani Michele Cerri e Gianni Russo, hanno effettuato un sopralluogo interrogando poi alcune persone e raccogliendo una testimonianza che potrebbe tornare utile nell'economia delle stesse indagini.

