Ha rubato un’auto parcheggiata a Dolianova, in via Mazzini, ma il figlio della proprietaria che era in giro con un suo amico ha riconosciuto la vettura e si è messo al suo inseguimento. Il ladro per fuggire lo ha anche lievemente speronato, ma è stato raggiunto in poco tempo, in via Martin Luther King.

È successo la scorsa notte. Ne è nata una violenta colluttazione che si è conclusa all’arrivo dei carabinieri della locale Stazione, allertati dalla chiamata al 112 di un cittadino che aveva notato la rissa.

Giunti sul posto, i militari hanno riportato la calma e ricostruito i fatti. Il ladro, un 34enne del posto noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina impropria e posto ai domiciliari.

I carabinieri hanno richiesto anche l’arrivo della guardia medica, che ha visitato i tre (il figlio della proprietaria dell’auto è un 33enne del posto, l’amico un trentenne anch’egli di Dolianova) e refertato lievi lesioni guaribili in pochi giorni.

