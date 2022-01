È stata ritrovata verso l’una della notte la 55enne di Gorizia smarritasi ieri sui Monti dei 7 Fratelli. La donna, collaboratrice scolastica nella penisola, è stata localizzata con sistemi particolarmente sofisticati nella zona di “Acqueddas” in territorio di Sinnai. Era infreddolita e impaurita, ma stava abbastanza bene: rifocillata, è stata poi riportata a Cagliari dove alloggia.

Mobilitato il Soccorso alpino con i suoi uomini che hanno notato la donna sotto la vegetazione: sul posto anche i forestali, i Vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari che l’hanno cercata per oltre quattro ore, dalle 18,15 quando è scattato l’allarme. La 55enne, che pare sia in vacanza in Sardegna, ieri sarebbe salita su un pullman di linea raggiungendo il bivio di Burcei dove è scesa, camminando poi a piedi per raggiungere il Sentiero Italia. Arrivato il tardo pomeriggio si è smarrita anche per l’arrivo del buio: è stata lei stessa a lanciare l’allarme facendo scattare le ricerche con la mobilitazione di decine di uomini e mezzi.

