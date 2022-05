Ha riportato traumi al torace e all'addome l'operaio di 48 anni di Quartu rimasto ferito in una marmeria sulla 554 al bivio con la via 21 aprile 1991, a Monserrato. L'uomo dopo le prime cure al Pronto soccorso è stato ricoverato in prognosi riservata anche se non correrebbe pericolo di vita. In ospedale era stato accompagnato in codice rosso da una ambulanza del 118.

L'incidente si è verificato nella mattinata nel posto di lavoro dove l'operaio è stato travolto da una lastra di marmo con lo schiacciamento di addome e torace. Immediato l'allarme con l'arrivo di una unità medicalizzata del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Qui l'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico e poi ricoverato in rianimazione. Della vicenda si occupano ora i carabinieri di Monserrato e del Nucleo Sicurezza del lavoro che hanno effettuato i rilievi di legge avviando gli accertamenti per risalire alle cause dell'accaduto.

