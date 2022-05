Due operai di 47 e 45 anni ricoverati in codice rosso in ospedale dopo essere stati coinvolti in altrettanti incidenti sul lavoro in provincia di Cagliari.

Il primo incidente è avvenuto a Monserrato, all’interno di un'impresa che lavora marmi. Secondo una prima ricostruzione, una lastra è scivolata travolgendo un 47enne.

L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi e poi trasportato al Policlinico con un “trauma da schiacciamento al braccio”.

Il secondo infortunio si è verificato in un'azienda che si occupa di logistica a Macchiareddu, nel territorio di Uta. Un operaio di 45 anni stava spostando dei bancali con un carrello elevatore e durante le manovre uno dei bancali, pare pieno di bottiglie, è caduto travolgendo. A salvare la vita dell'operaio sarebbe stato il tettuccio di cui è provvisto il muletto.

Anche in questo caso il 45enne è stato soccorso dai colleghi e poi affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato con l'Elisoccorso al Brotzu. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della Compagnia di Iglesias che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da quanto si apprende nessuno dei due operai feriti sarebbe in pericolo di vita.

(Unioneoline/l.f.)

© Riproduzione riservata