Indagini serrate in piena notte a Sestu dopo la rapina al centro scommesse di via Cagliari. Alcune persone sono state sentite in caserma dai carabinieri, che indagano sull'episodio. Si è anche parlato di un fermo ma, fino a tarda notte, la notizia non aveva trovato alcuna conferma.

Il bottino dovrebbe ammontare a circa 1800 euro: soldi custoditi in una borsa portata via dagli uomini incappucciati. I tre malviventi hanno agito col volto coperto da passamontagna. Si sono allontanati dopo aver ferito alla testa Dino Deiana, il titolare dell’attività, che dopo una colluttazione li ha costretti alla fuga.

I carabinieri agiscono al comando del colonnello Daniele Credidio e del maggiore Michele Cerri e del luogotente Pirali, ora attendono di poter interrogare anche la vittima, che è stata ricoverata al Brotzu.

