Rapinatori in azione a Sestu, nell’agenzia di scommesse Planet Win 365 in via Cagliari.

Stando alle prime informazioni, sarebbero stati almeno in tre. Hanno agito con il volto coperto ma, grazie alla pronta reazione dei proprietari, non sarebbero riusciti a portare via nulla. Ferito alla testa, con il calcio di una pistola, il titolare dell’attività. L’uomo è stato portato al Brotzu di Cagliari in codice rosso, con un grave trauma cranico. La banda è poi fuggita a bordo di un’auto, facendo perdere le sue tracce.

In zona sono stati subito istituiti dei posto di blocco. Al lavoro i carabinieri di Quartu, Sestu e Cagliari ma anche quelli delle stazioni dell'hinterland. Ancora da ricostruire la dinamica dell’aggressione. Gli uomini dell’Arma stanno interrogando le persone che, nel momento dell’assalto, si trovavano in strada vicino al locale.

