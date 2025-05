I Carabinieri della Stazione di Serramanna, supportati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri e coordinati dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cagliari, hanno dato esecuzione a un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie maltesi nei confronti di un pizzaiolo ventisettenne residente in paese, gravemente indiziato di una rapina a mano armata e di un furto commessi proprio a Malta nell’aprile 2024.

L’operazione è scaturita da una richiesta di cooperazione internazionale veicolata tramite il Sistema d’informazione Schengen, che indicava il giovane – già noto alle forze dell’ordine – come soggetto da ricercare in ambito europeo.

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri di Serramanna hanno immediatamente avviato gli accertamenti sul territorio, localizzando l’indagato presso l’abitazione di famiglia.

All’alba i militari hanno fatto così ingresso nell’immobile, notificando il provvedimento di cattura all’interessato.

Dopo le formalità di rito, il ventisettenne è stato condotto nel carcere di Uta, dove attenderà le determinazioni della Corte d’Appello di Cagliari in merito alla richiesta di consegna inoltrata dall’Autorità giudiziaria maltese.

