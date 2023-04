Fiamme nella notte nel centro di Serdiana, dove è stata presa di mira e distrutta l’auto del sindaco Maurizio Cuccu, 41 anni, avvocato,

L’episodio è avvenuto in via Don Minzoni quando erano da poco trascorse le 21. A fuoco è andata la Range Rover Evoque, parcheggiata nei pressi dell’abitazione del primo cittadino.

«Mi ha avvertito un vicino di casa», ha detto Cuccu, eletto nel 2020 a capo di un cartello civico, comprensibilmente stravolto per l’accaduto. «Quando si fa il sindaco si toccano questioni non piacevoli, ma non ho sospetti».

In via Don Minzoni sono accorsi i carabinieri e vigili del fuoco, che hanno portato a termine lo spegnimento. In prossimità dall’Evoque andata in fiamme avrebbero trovato della “diavolina”.

