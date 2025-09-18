Raccolta delle olive: un bando del Comune per i residenti disoccupati a SettimoIl Comune intende assegnare in concessione i frutti pendenti derivanti dagli ulivi comunali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Settimo San Pietro intende assegnare in concessione i frutti pendenti derivanti dagli ulivi comunali presenti nell’area denominata Sa Terra de Sa Cresia, nella scuola media di Via Carducci, nel Viale Berlinguer, in Piazza Giovanni XXIII (Piazza di Chiesa), in Piazza Pertini e a Casa Dessy.
La concessione riguarda la campagna di raccolta 2025 ed è rivolta a cittadini disoccupati e inoccupati residenti a Settimo San Pietro.
Le domande, redatte in carta semplice dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 26 settembre.