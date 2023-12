Una mattina diversa per i ragazzi e le ragazze dell'associazione Diversamente Onlus, che hanno fatto visita all’Orto Giardino di Mariposa de Cardu, il centro di intervento teatrale in memoria di Luisa Atzeri che si trova in località Su Idanu a Quartucciu per trascorrere una mattinata con i volontari e vivere il rapporto con la terra, scoprendo i principi dell'agricoltura sinergica ed infine sporcarsi le mani piantando verdure, aromatiche e fiori.

Per questi ospiti speciali e tanto attesi Rita Atzeri, promotrice del progetto e tutto il gruppo dell’Orto ha pensato a un percorso sensoriale ed immersivo. Sono stati sollecitati oltre alla vista, anche il tatto, il gusto e l'olfatto. Le piante incontrate lungo il percorso fra i bancali, sono state accarezzate, annusate, assaggiate.

Ogni sensazione riassunta in una parola e le parole raccolte, hanno poi composto la storia e la poesia della mattina. Ad accogliere gli ospiti anche la Natività realizzata da Dino Pinna e dipinta da Walter Pattimo. L’associazione Diversamente ODV, nata nel 2007 per volontà di alcuni genitori di persone con autismo e disturbi dello spettro autistico, ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie, attraverso la promozione nelle sedi istituzionali e nella società della diffusione e l’applicazione concreta della “Carta dei diritti delle persone autistiche”. Francesca Melis

