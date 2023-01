Vandali in azione nel centro storico quartuccese: a essere presa di mira è stata piazza San Giorgio, nel centro storico, dove qualcuno ha buttato giù nove pali della luce che illuminano il passaggio dalla piazza verso via San Biagio.

Ora all’amministrazione comunale toccherà fare la conta dei danni provocati dal divertimento di chi festeggia, devastando quello che trova sulla strada, la sera di San Silvestro. Un’azione che non passerà inosservata: la polizia municipale sta, infatti, visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori dell’ennesimo gesto vandalico che colpisce la città.

«Sarebbe interessante capire che cosa spinge le persone a divertirsi distruggendo gli spazi pubblici», afferma il sindaco Pietro Pisu, certo di non voler far restare impunito quanto accaduto e disposto a seguire tutte le vie necessarie per far pagare agli artefici del raid vandalico sia il danno economico sia quello penale.

«Dobbiamo essere tempestivi e severi nel condannare questi gesti, intervenire per trovare i responsabili e dar loro una punizione esemplare. Sono azioni che non possono restare impunite e che soprattutto non devono ripetersi. Intanto abbiamo subito provveduto a ripulire la piazza e a rimuovere i pali distrutti, ma li sostituiremo subito con dei nuovi».

