La casa era in ordine, la stanza da letto pure. E sul corpo nessun segno apparente di violenza. Proseguono le indagini sulla ragazza nigeriana di 26 anni trovata senza vita in una casa in affitto della via Nazionale a Quartucciu.

La perizia necroscopica chiesta dal giudice servirà per chiarire comunque la causa della morte della giovane straniera che si era trasferita alla fine dello scorso anno ed era in attesa di un lavoro.

La tesi più seguita al momento è quella della morte provocata da un malore, in seguito al quale la ragazza è caduta dal letto sul pavimento, dove è stata trovata.

Della vicenda si occupano i carabinieri di Selargius e Quartu che hanno effettuato un accurato sopralluogo nell'abitazione, guidato dai capitani Mchele Cerri e Pietro Lucania e dal maresciallo Daniel Lombardi.

Nelle prossime ore si dovrebbe conoscere l'esito dell’autopsia che verrà effettuata dal medico legale Roberto Demontis.

