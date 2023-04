Indagini in corso dopo il ritrovamento, a Quartucciu, del corpo senza vita di una ragazza nigeriana di 26 anni.

La macabra scoperta è stata fatta da un’amica della vittima, in un appartamento in via Nazionale.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Per la giovane non c’è stato nulla da fare. I militari hanno avviato accertamenti, mentre il pm di turno, Andrea Vacca, ha disposto l’autopsia.

