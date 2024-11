Luci, colori e tradizione si intrecciano per dare vita a un Natale speciale. I termini per partecipare al concorso “Identità e valore tra passato e presente”, organizzato dall’assessorato alla cultura, sono stati prorogati, offrendo a cittadini e commercianti ancora più tempo per accendere l’atmosfera natalizia con decorazioni che parlano di comunità e creatività.

Il concorso, a partecipazione gratuita, è un invito a rendere il paese un mosaico di luci e tradizioni. I cittadini potranno decorare balconi e terrazzi con luminarie e addobbi, mentre i commercianti saranno protagonisti con le loro vetrine. Non mancheranno i presepi, cuore della tradizione natalizia, che potranno essere allestiti dal 4 al 7 dicembre nella DoMusArt di via Neghelli.

Mentre per chi vuole dare il proprio contributo, c’è tempo fino al 13 dicembre per iscriversi al concorso dedicato ai balconi e alle vetrine. I moduli potranno essere inviati tramite Pec comunale o consegnati all’ufficio protocollo. Gli allestimenti saranno poi giudicati su parametri come originalità, illuminazione, eleganza e creatività. Una giuria tecnica valuterà balconi e vetrine, mentre i presepi saranno votati anche dai visitatori, dalle visitatrici e dalle scuole locali.

I vincitori delle diverse categorie saranno premiati con prodotti locali, valorizzando non solo la creatività, ma anche il territorio. La cerimonia di premiazione si terrà dopo le festività natalizie, con modalità e data da definire.

