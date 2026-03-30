Ha chiamato i carabinieri per un tamponamento nel quale era rimasto coinvolto. I militari sono arrivati subito dopo e hanno scoperto che chi aveva chiesto il loro aiuto era ubriaco, ma non solo: non aveva mai preso la patente. Finita? Macché: capita la mala parata lo stesso automobilista non autorizzato ha aggredito i carabinieri. E alla fine è stato arrestato.

La vicenda è iniziata quando il protagonista, un cinquantunenne, ieri ha contattato il 112 per richiedere l'intervento di una pattuglia in via Primo Maggio, a Quartucciu, a seguito di un tamponamento avvenuto poco prima. Giunti sul posto i militari del Radiomobile della compagnia di Quartu hanno proceduto ai primi accertamenti. Primo risultato: hanno scoperto che l’uomo si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente. La situazione si è ulteriormente aggravata quando il cinquantunenne è stato sottoposto all’etilometro, che ha fatto emergere un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al consentito.

La tensione è salita ulteriormente durante le fasi di verbalizzazione, quando è stato chiaro che l’auto sarebbe stata sequestrata. Il cinquantunenne ha iniziato a minacciare i carabinieri, tentando di colpirli con dei pugni per ostacolare le operazioni di servizio. Così è stato fermato. E arrestato.

(Unioneonline/E.Fr.)

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