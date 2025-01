Quartucciu punta sulla sicurezza stradale per aprire il nuovo anno. Dal 13 gennaio, la polizia locale ha dato il via a un’intensiva attività di monitoraggio elettronico della velocità, utilizzando il “Telelaser TruCam”, un dispositivo tecnologico all’avanguardia capace di rilevare con precisione ogni infrazione al codice della strada. L’obiettivo? Prevenire incidenti e promuovere una guida più responsabile sulle strade più trafficate della città.

Le operazioni si concentreranno principalmente in via Primo Maggio e nella zona industriale di Pill’e Matta, considerate aree a rischio per il traffico locale. I controlli, iniziati lunedì, saranno effettuati oggi e poi nelle giornate del 17, 20, 22, 24, 27, 29 e 31 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 13.30. Il calendario potrebbe però subire variazioni per esigenze di servizio, con eventuali aggiornamenti comunicati per tempo.

«Il Telelaser, segnalato regolarmente durante le operazioni, è uno strumento fondamentale per tutelare la sicurezza dei cittadini e incentivare comportamenti di guida più responsabili», sottolinea il comandante della polizia locale, Fabio Carboni.

L’invito è dunque chiaro: rispettare i limiti di velocità non solo per evitare sanzioni, ma anche per contribuire a una circolazione più sicura per tutti.

