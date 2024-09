Il progetto “Identità e valore tra passato e presente”, sostenuto dall’assessorato alla Cultura e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, torna dopo la pausa estiva e propone la manifestazione “Capudanni de ammentos”, che si terrà a DomusArT (in via Neghelli), domani, venerdì27 settembre, alle 18. Organizzato dall’associazione culturale S’Atza in collaborazione con il gruppo di Alessandra Sorcinelli, l'incontro sarà un viaggio tra musica, poesia e memoria.

Le molteplici sfumature dell’arte daranno vita a un percorso suggestivo, guidato dalle voci di artisti del calibro di Andrea Mura e Boucar Wade, poeta e performer di origini senegalesi. La cantante Simona Arrai, accompagnata al pianoforte da Sandro Mura, arricchirà la serata con un repertorio eclettico, spaziando tra diversi generi e rendendo omaggio alla tradizione musicale sarda.

Il fulcro dell’evento è la celebrazione dell’identità, profondamente intrecciata con la memoria. Attraverso le letture delle artiste del gruppo di Alessandra Sorcinelli e le note di Simona Arrai, si ricorderà la figura di Graziano Cois, indimenticabile guida dell’associazione, scomparso tre anni fa. Tuttavia, non si tratterà solo di un ricordo: l’iniziativa mira a mettere in luce il ruolo creativo della donna nell’arte, attraverso espressioni che uniscono la parola, la musica e la memoria.

