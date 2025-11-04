I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un 38enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, per maltrattamenti contro la compagna.

L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta d’aiuto arrivata alla Centrale Operativa che segnalava l’ennesima lite in casa tra l’uomo e la fidanzata convivente. I militari hanno ricostruito un quadro di violenza e minacce continue che, nel tempo, avevano generato nella donna uno stato di forte disagio e timore per la propria incolumità.

L’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato portato nel carcere di Uta.

