Una mattinata di sport, incontro e condivisione per circa 250 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Sarroch, Pula, Capoterra, Villa San Pietro e Domus de Maria. Mercoledì, dalle 10.30 alle 12.30, lo stadio Mario Tiddia di Sarroch sarà protagonista di una giornata speciale dedicata ai ragazzi, con una rappresentanza di giocatori e tecnici del Cagliari Calcio.

L’iniziativa, promossa da Saras in collaborazione con il club rossoblù e il Comune di Sarroch, con il supporto dell’Asd Gioventù Sarroch, accompagnerà gli studenti alla scoperta dello sport attraverso attività ludico-sportive sul campo. I ragazzi saranno suddivisi in dieci gruppi e si alterneranno in diverse stazioni, guidati dagli istruttori della società sportiva locale, con il coinvolgimento dei rappresentanti del Cagliari Calcio e dei docenti accompagnatori. Per i ragazzi delle scuole non mancherà l’occasione di incontrare da vicino i propri beniamini, con fotografie di gruppo organizzate per scuola. La mattinata si concluderà con i saluti e l’apposizione della targa commemorativa nell’impianto sportivo per ricordare l’indimenticato giocatore e allenatore del Cagliari, Mario Tiddia.

© Riproduzione riservata