Allarme nella notte, attorno alle 23:30, per l’incendio di un furgone in sosta in via Danimarca a Quartu Sant'Elena.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con un'autobotte: il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere e spegnere l'incendio, evitando la propagazione delle fiamme all'edificio e ai veicoli limitrofi.

A seguire sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

A distanza di pochi minuti, nuovo allarme per un’auto a fuoco in via Francesco Cilea, sempre a Quartu Sant'Elena. Il nuovo intervento dei vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area.

Si rilevano danni alla facciata di un'abitazione e a due autovetture adiacenti.

Per entrambi gli interventi sono in corso le verifiche per accertare le cause.

Non si segnalano persone coinvolte.

(Unioneonline)

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