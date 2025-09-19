L’incidente
19 settembre 2025 alle 09:57
Quartu, travolto da un'auto in via Brigata Sassari: è graveL’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, sul posto la polizia locale per i rilievi
Grave incidente in via Brigata Sassari a Quartu, dove un pensionato di 73 anni è stato travolto da un’auto.
L’uomo è stato soccorso e accompagnato in ambulanza in ospedale in codice rosso.
Sul posto sta operando la Polizia stradale di Cagliari per i rilievi di legge.
