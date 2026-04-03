Tempi duri per i furbetti del semaforo, per chi mette a rischio la vita degli altri passando con il semaforo rosso. A Quartu arriva un nuovo T-Red, l'apparecchiatura in grado di cogliere sul fatto chi attraversa l'incrocio con il rosso.

Dopo quello installato due anni fa in viale Colombo all'incrocio con via Bonaria, un altro è stato installato sulla 554 in prossimità dell'incrocio con via Marconi. In queste ore sono in corso le verifiche, dopo di che il T-Red potrà essere attivato.

Inizialmente si era pensato di sistemarlo nell'altro incrocio della 554, quello con Pitz'e Serra. Ma alla fine, dopo le valutazioni della Polizia locale sull'incidentalità e i rischi, si è optato per l'incrocio con via Marconi, che resta uno dei più pericolosi crocevia. Così chi compierà l'ardita manovra di bruciare il semaforo incapperà in multe salate: dai 167 euro se si commette l’infrazione di giorno ai 222 euro dopo le 22 con la decurtazione, in entrambi i casi, di sei punti dalla patente.

Se si paga entro cinque giorni si ha una riduzione del 5 per cento, se invece si paga oltre 60 giorni le multe salgono a 332 euro di giorno e 433 euro di notte.

E in viale Colombo il T-Red ha già colpito parecchi trasgressori del codice della strada con un calo negli ultimi tempi: da luglio (quando era stato installato) a dicembre del 2024 le multe erano 4032. Nel 2025 invece si è passati a 3250 sanzioni da gennaio a dicembre.

Un calo che si registra anche nelle medie del mese: a gennaio del 2025 le multe erano 317, a gennaio del 2026, 229.

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