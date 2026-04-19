È primavera e Quartu si veste di fiori.

Cittadini, associazioni e negozianti hanno abbellito le loro case, i loro balconi e le loro attività per contendersi il posto più alto del podio nel concorso “Quartu citta fiorita” promosso dalla Pro loco assieme all’associazione culturale ricreativa Sette note e più, al gruppo Foris de Beranu, a Cittadinanza Attiva Oikos e al Comune.

Lo scopo è quello di favorire il decoro urbano con l’abbellimento di balconi, strade e case con fiori e piante. Sabato prossimo 25 aprile alle 10 a Sa dom’ e Farra ci sarà la cerimonia di premiazione degli allestimenti migliori. Al concorso potevano partecipare appunto non solo privati cittadini ma anche associazioni, negozi e così via. Nell’occasione l’ex museo etnografico di via Porcu ospiterà anche l’XI edizione di Plant Swap.

Un’iniziativa itinerante per scambiarsi piante, talee, semi, bulbi e accessori, per incontrarsi periodicamente; per scambiarsi consigli utili ed esperienze di coltivazione e per conoscere nuovi appassionati di verde. Bulbi e semi dovranno essere inseriti in una bustina carta/contenitore con nome. Non saranno accettati vasi rotti e sporchi. Plant swap è rivolto a tutti, anche a chi non ha nulla da scambiare. Potrà comunque prendere quante piante vuole e fare talee per il prossimo Plant.

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