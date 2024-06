L’estate quartese si accende fra concerti, spettacoli, teatro e degustazioni. Con la solita formula delle manifestazioni diffuse in tutta la città - dal centro al litorale, passando per i quartieri periferici - testata quattro anni fa e riproposta anche nella nuova edizione de “La luna sotto casa”, la rassegna culturale organizzata dal Comune con l’Associazione Enti locali. In vetrina le star canore quartesi: Diana Puddu, regina di The Voice Senior, e Gaia Deiana, vincitrice di Sanremo Junior.

E con il primo appuntamento, in programma venerdì 28 giugno, sarà subito grande festa. Nelle strade della città dove insiste il maggior numero di attività produttive arriva infatti l’entusiasmo contagioso della Seuinstreet Band. Anche quest’anno spazio ai laboratori dedicati all’enogastronomia all’Ex Convento dei Cappuccini: cinque giorni con Cin Cin Cannonau, l’approfondimento dedicato al vino, e poi bis con Sete di Luppoli, con tutti i segreti della birra. La stessa location, diventata negli ultimi anni punto di riferimento della cultura quartese, sarà tra le sedi del concerto itinerante Cortes in Classic, il progetto che porterà la musica classica nelle antiche case a corte.

Nella sede di via Roma ad agosto anche altri due appuntamenti d’eccezione: il minitalk “Se dico no è no”, ideato da Maria Francesca Chiappe, giornalista, Ambra Pintore, artista, e Claudia Rabellino, avvocata, per raccontare un anno di albe e tramonti contro la violenza di genere, e il progetto Indindara, che nasce dall’incontro tra la clarinettista, launeddista sperimentatrice, compositrice jazz sarda Zoe Pia e le quattro voci dei Tenores di Orosei.

Tanta musica interesserà la centralissima piazza XVIII aprile. A partire dal concerto di Diana Puddu, residente in città e reduce dal successo nel talent show canoro targato Rai “The Voice Senior”. Per proseguire con il concerto cameristico Classic Music e Colonne Sonore, che vedrà sul palco la String Orchestra per l’esecuzione di celebri melodie tratte dal repertorio classico, e con lo show dei Tamurita Trio in “Storie d’Amore - Omaggio alla musica italiana”, nell’ambito del tour che con un viaggio spazio-temporale, figurativo ed emozionale celebra i 20 anni della band. Spazio anche al rock, con una serata tra King Howl, band dalle sonorità blues filtrate da influenze musicali provenienti dallo stoner rock, dal classic rock anni '70, dal funk e dal punk, e la punk-rock band cagliaritana The Colvins.

E il 9 agosto sarà il giorno del grande Lino Cannavacciolo, che presenta lo spettacolo “Via Napoli”, un viaggio attraverso cinque secoli di musica partenopea. L’eclettico cantante, che vanta numerose e prestigiose collaborazioni con artisti di diverse provenienze musicali, con ospitate nei più grandi e importanti teatri e festival nazionali, porterà a Quartu un’esplosione di suoni e colori del Mediterraneo, attraverso vibranti virtuosismi, note ipnotiche e una presenza scenica capace di travolgere il pubblico lasciandolo senza fiato fin dalle prime note.

La location di riferimento di questa edizione sarà anche sede dello spettacolo teatrale “Storia portatile della Sardegna. Dai nuragici a Gigi Riva”, con Flavio Soriga e Luciano Marroccu, con un breve ma animato ripasso dal vivo della storia isolana nei suoi momenti più avvincenti, nonché del concerto finale che vedrà esibirsi l'orchestra Santosuarez, appassionando gli amanti della cultura cubana ma anche chiunque desideri godere di una performance piena di talento e professionalità.

La novità di quest’anno è il concerto in via Monsignor Angioni, pensato per coinvolgere anche la cittadinanza della parte periferica della città. Una serata che vuole valorizzare i giovani emergenti e che vedrà esibirsi anche l’altro talento quartese balzato quest’anno alle cronache nazionali: Gaia Deiana, vincitrice di Sanremo Junior. Con lei nella due giorni aperta ai giovani musicisti MoonFongo, Swllw in the world, The wise, Mielardente, Marta Money e Dan.

E sul litorale, come ormai da tradizione, tanti spettacoli anche al Parco Parodi. A partire dalla serata Musica tra le stelle, ripercorrendo i successi di tante star italiane quali De André, Dalla, De Gregori, Cremonini e Pausini, fino ad Annalisa. E poi spettacoli per i giovanissimi, con il Teatro del Sottosuolo in Hop Hope Hoplà, messo in scena dal duo di clown “I Nipoti di Bernardone”, per portare nel baby pubblico stupore e meraviglia tramite la semplicità, e la rappresentazione “E se i topolini scoprissero i tombini”, che vede protagonista un criceto in ribellione contro il genere umano.

«Abbiamo iniziato questa esperienza nella fase terminale del Covid, in tempi complessi, con la volontà di far ripartire questa città dal punto di vista culturale - ha dichiarato il sindaco Graziano Milia -. Attraverso questa iniziativa, nella sua versione estiva e in quella di fine d’anno, i bandi e le attività diffuse nei luoghi istituzionali cittadini abbiamo inteso soddisfare un bisogno che la città aveva e che da troppi anni per i motivi più diversi era rimasto inevaso. Vediamo un crescere, un evolversi non solo di questa iniziativa ma anche dell’attenzione dei cittadini. Oggi la ripartenza è un fatto consolidato, assurto alla normalità, che quasi non fa più notizia. Ed è quello che volevamo. Continuiamo a scegliere la strada delle manifestazioni diffuse, inclusive, aperte, che tengano conto dei gusti di diverse fasce di popolazione, con l’idea che Quartu non sia più un luogo chiuso in se stesso ma un luogo che parla anche ad altri. Il nostro obiettivo per il futuro è fare un ulteriore passo in avanti con un’infrastrutturazione degli spazi che parte dal completamento del Nuovo Teatro in via Marconi: stiamo a buon punto ed abbiamo già in mente una possibile forma di gestione, che ne garantisca la sostenibilità sul piano economico e l’apertura tutto l’anno. Insieme al Teatro, continuerà ad esistere la programmazione diffusa degli eventi culturali in città, perché rappresenta uno strumento di crescita collettiva al quale non possiamo rinunciare», ha concluso il primo cittadino.

Presenti alla presentazione del cartellone estivo anche l’assessora alla Valorizzazione del territorio Rossana Perra, insieme a presidente e vice della commissione Cultura del Comune - Ketty Giua e Laura Perra - Annamaria Loddo e Myriam Quaquero dell’associazione Enti Locali.

© Riproduzione riservata