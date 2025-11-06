Ben 27 chili di droga e 42mila euro in contanti.

È quanto hanno sequestrato i Falchi della Squadra Mobile di Cagliari a un 37enne residente nell’hinterland. L’uomo, un insospettabile, organizzatore di eventi e incensurato, è stato arrestato e condotto nel carcere di Uta.

Da tempo i Falchi pedinavano l’uomo e ne osservavano i movimenti, ieri sera è scattato il blitz nella sua abitazione a Quartu, dove sono stati trovati 40 grammi di hashish e 240 di mariijuana, oltre a diverse migliaia di euro e una macchina per il sottovuoto.

La perquisizione è stata quindi estesa a un’altra abitazione in uso all’indagato, sempre a Quartu, usata come vero e proprio deposito della droga: lì sono stati infatti trovati altri 5 chili di marijuana e 21 di hashish.

In totale sono 27 i chili di droga sequestrati, molto probabilmente destinati alla movida cagliaritana, oltre a 42mila euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Uta. Continuano le indagini per risalire alla rete di approvvigionamento e smistamento della droga.

