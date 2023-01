«Con il suo gesto ha dato a tutti noi un grande esempio: la società in cui viviamo può diventare davvero migliore solo grazie a cittadini come lui». Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, oggi ha voluto incontrare Mario, l’ambulante senegalese di 50 anni che la sera di Capodanno ha sventato un furto al Conad di via Milano, bloccando un ladruncolo che era appena uscito dal supermercato con la refurtiva.

«Oggi ho voluto incontrarlo personalmente: un cittadino onesto che vive da tanti anni a Quartu e che con coraggio l'altra sera si è opposto ad un piccolo furto compiuto davanti ai suoi occhi all'interno di una grande distribuzione commerciale», spiega il sindaco.

Parlando di Mario ha aggiunto che è uno dei cittadini «che generosamente fanno il loro dovere senza girarsi dall'altra parte, con l'ausilio indispensabile delle forze dell'ordine. Per questo ho voluto donargli la spilletta dei 4 Mori che l'amministrazione di Quartu ha adottato come segno di riconoscimento e che usualmente va chi per meriti vari si è distinto all'interno della nostra comunità. Grazie Mario per la tua lezione di civismo semplice e prezioso».

(Unioneonline/E.Fr.)

