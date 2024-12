Paura stamattina in via Ponza a Quartu dove le fiamme hanno avvolto il primo piano di un’abitazione. In casa c’era una persona, che non è riuscita a scappare e che si è rifugiata al piano superiore, in attesa dei soccorsi.

Ancora da chiarire le cause del rogo, ma pare che tutto sia partito da una legnaia. Il fumo in poco tempo ha invaso la casa e il giardino. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e il personale del 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

(Unioneonline/v.f.)

