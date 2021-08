Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco a Quartu Sant’Elena per l’incendio di un'autovettura in sosta in via Pizzetti.

Gli operatori all'arrivo sul posto hanno delimitato l'area e provveduto allo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto l'intero veicolo.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

(Unioneonline/v.l.)

