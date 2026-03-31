Quartu, rubano in un’auto in sosta ma il proprietario li sorprende e chiama i carabinieri: due arrestiAi domiciliari un 57enne e un 53enne, quest’ultimo già sottoposto alla misura cautelare
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Hanno rubato un portafoglio da un’auto in sosta e hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri. È successo ieri sera in pieno centro a Quartu dove un 53enne e un 57enne, già noti alle forze dell’ordine, hanno preso il portafogli dall’abitacolo del veicolo e sono scappati. A chiamare i soccorsi è stato un operaio, che alla Centrale operativa ha riferito di aver assistito al furto del proprio portafoglio.
I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione nell’area, sono intervenuti tempestivamente riuscendo a intercettare e bloccare i due.
Nel corso degli accertamenti è emerso che il 53enne si trovava già ai domiciliari, ulteriore capo di imputazione che dovrà affrontare davanti all’Autorità Giudiziaria. Il portafoglio recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.
I due ora si trovano agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.
(Unioneonline/v.f.)