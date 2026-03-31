Hanno rubato un portafoglio da un’auto in sosta e hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri. È successo ieri sera in pieno centro a Quartu dove un 53enne e un 57enne, già noti alle forze dell’ordine, hanno preso il portafogli dall’abitacolo del veicolo e sono scappati. A chiamare i soccorsi è stato un operaio, che alla Centrale operativa ha riferito di aver assistito al furto del proprio portafoglio.

I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione nell’area, sono intervenuti tempestivamente riuscendo a intercettare e bloccare i due.

Nel corso degli accertamenti è emerso che il 53enne si trovava già ai domiciliari, ulteriore capo di imputazione che dovrà affrontare davanti all’Autorità Giudiziaria. Il portafoglio recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.

I due ora si trovano agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

(Unioneonline/v.f.)

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