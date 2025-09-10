La prevenzione paga. Dopo i lavori realizzati dal Comune sul territorio, la scorsa notte non ci sono stati allagamenti nelle zone più a rischio della città dove in passati ci sono stati pesanti disagi.

Dal Comune fanno sapere che non ci sono stati allagamenti nonostante la forte pioggia di questa notte, all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Nessun problema di viabilità. Un primo "collaudo” che fa ben sperare per il futuro dopo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria operati dall’Amministrazione comunale nell’ultimo anno di attività.

Il programma studiato per “liberare” i residenti da un incubo ormai trentennale ha retto bene insomma alle prime piogge nelle vie Nenni, Gramsci e Palestrina, spesso trasformate in veri e propri “fiumi” ad ogni acquazzone.

Tra gli interventi realizzati per dare sicurezza nel quartiere, la realizzazione di un pozzetto per la raccolta delle acque con scarico su un vascone appositamente ripulito. Da qui i liquidi tramite un collettore, anch’esso liberato da un cumulo di detriti, vanno a riversarsi nella parte terminale del rio Is Cungiaus.

Inoltre, i pozzetti del quartiere sono stati tutti ripuliti con l’autospurgo. La massima attenzione è stata riservata anche alle caditoie, con la collaborazione della società De Vizia.

«Un ottimo risultato in via Della Musica. Anni fa, alcuni cittadini per uscire da casa avevano provocatoriamente utilizzato una canoa», ricorda il sindaco Graziano Milia. «Mi ero pertanto posto l’obiettivo di risolvere questa brutta situazione in questo mandato. Questo primo temporale non ha creato problemi e ci fa essere fiduciosi di aver trovato soluzioni adeguate. Siamo sulla buona strada anche in via Trieste, dove il contesto è già migliorato, nonostante l’intervento debba essere completato».

Anche in via Trieste, interessata da costanti allagamenti in conseguenza degli acquazzoni, si è infatti intervenuti per trovare soluzioni definitive. Grazie al lavoro di geolocalizzazione del tracciato è stato individuato, e conseguentemente riparato, un tubo interessato da un cedimento fognario. Risolto il problema nel tratto tra via Tazzoli e via Ariosto, si sta ora programmando l’intervento nell’altro segmento di strada.

Lavori straordinari hanno interessato anche via Scoa Moentis, dove grazie al ripristino della rete di smaltimento delle acque bianche i risultati si sono rivelati subito più che incoraggianti. Di fatto in passato con piogge violente come quelle dell’ultima notte si riscontravano sempre problematiche che oggi non si sono verificate.

