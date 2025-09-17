Grave incidente nella notte a Quartu: una ragazzina è stata investita da un’auto e ora è ricoverata in rianimazione al Brotzu. È accaduto verso le 21.

La quindicenne secondo una prima ricostruzione è stata travolta da una vettura in via S’Ecca S’Arrideli, nella zona del lago Simbirizzi. Soccorsa dal 118 è stata accompagnata d’urgenza in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso per un grave trauma cranico e facciale.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto.

