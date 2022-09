Pioggia di multe e rimozioni in centro e in periferia a Quartu Sant'Elena.

Il servizio di carro attrezzi introdotto dall’amministrazione, attivo 24 ore su 24, funziona e prosegue a ritmo serrato.

A settembre la media è di quattro rimozioni e una decina di sanzioni al giorno.

Se si considera però che ai normali controlli in questo mese bisogna aggiungere anche le rimozioni straordinarie per la festa di Sant'Elena e per la pulizia delle caditoie, si arriva tranquillamente a circa 150 auto rimosse in tutto il mese.

Il servizio di rimozione delle auto in sosta selvaggia è partito lo scorso giugno.

Servizio a chiamata garantito dalle 7 alle 21, e controlli a tappeto due volte a settimana dal centro al litorale. C'è da precisare che tutti i proventi delle multe sono investiti in lavori per la sicurezza stradale, dalla segnaletica alla sistemazione dell'asfalto.

