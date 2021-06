Sarebbe di origine dolosa l'incendio che la scorsa notte ha danneggiato la pasticceria “Miky’s dream bakery”, in via Fiume a Quartu. Lo hanno verificato i carabinieri della Compagnia di Quartu dopo l'intervento dei Vigili del fuoco.

I malviventi avrebbero forzato una porta di ingresso e una volta dentro il locale avrebbero dato alle fiamme un divanetto col fuoco che si è propagato anche a dei suppellettili, senza per fortuna raggiungere il piano superiore e il laboratorio dell'esercizio commerciale. Il gestore era andato via da qualche ora, Gravi i danni anche se ancora da quantificare. I carabinieri che agiscono al comando del capitano Gianni Russo hanno già interrogato diverse persone, ma in merito non sono trapelate indiscrezioni.. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco di Cagliari, che hanno messo in sicurezza l’intera area.

