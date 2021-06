Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in via Fiume a Quartu Sant’Elena in una pasticceria-caffetteria.

Sul posto, poco dopo le 23, è arrivata la squadra di pronto intervento "1A" dei Vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Cagliari. Gli uomini del 115 sono entrati nella struttura invasa dal fumo, dotati di termocamera, e hanno individuato il rogo che aveva coinvolto un divanetto e alcuni arredi del locale. Estinte le fiamme, sono state avviate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza con anche le verifiche da parte dell'ufficiale funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco.

Gli uomini del 115 (foto Vigili del fuoco)

Sono stati avviati gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio che, grazie al tempestivo intervento, non si è propagato all’appartamento che si trova sopra l’attività commerciale.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri del Radiomobile del Comando Stazione di Quartu per ulteriori indagini.

IL VIDEO:

L'incendio a Quartu Sant'Elena

