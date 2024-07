Operazione antidroga dei carabinieri del posto fisso di Flumini sul litorale di Quartu. I militari hanno arrestato un 37enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio predisposto dal maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu, hanno notato nella pineta di Is Canaleddus un insolito viavai con diversi giovani che si spostavano dalla spiaggia alla stessa pineta, scoprendo rapidamente che l'attrattiva era lo smercio di cocaina.

Durante un controllo, hanno trovato il 37enne in possesso di quasi 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Nelle vicinanze era presente anche un 38enne di San Giovanni Suergiu, che, alla vista dei carabinieri, ha tentato di disperdere una dose di cocaina. Il 37enne è stato arrestato col fermo poi convalidato dal giudice. Il 38enne è stato segnalato al prefetto.

I due uomini sono stati immediatamente fermati, e la successiva perquisizione veicolare e domiciliare del 37enne ha portato alla scoperta di ulteriori tracce di cocaina, hashish e marijuana, oltre a una cospicua somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita. Sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e due coltelli a serramanico, strumenti comunemente utilizzati per la preparazione delle dosi.

