Dal litorale di Quartu sino a Geremeas e Torre delle Stelle: grazie al fiuto di un cane antidroga i carabinieri di Flumini hanno recuperato, in una abitazione di Baccu Mandara, 565 grammi di marijuana, 85 di hascisc, 2450 euro in contanti, un bilancino, materiale e attrezzatura per il confezionamento delle dosi.

In cella due cagliaritani di 27 anni, Simone Giglio e Federica Sabatini, finiti ai domiciliari per detenzione di droga a fine di spaccio. Il blitz, coordinato dai capitani Michele Cerri e Pietro Lucania - comandanti rispettivamente della Compagnia e del Nucleo operativo di Quartu - è scattato due giorni fa ed è andato avanti sino a questa mattina sul litorale del Margine Rosso, Flumini, Capitana, Baccu Mandara.

Un blitz portato avanti anche con un cane antidroga, che ha fiutato lo stupefacente durante uno di questi controlli a poca distanza dal mare e dalle vacanze.

