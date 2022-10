Nuovo asfalto e nuova segnaletica in via Salieri a Quartu Sant'Elena.

Gli operai hanno tracciato attraversamenti pedonali, linee di mezzeria e provveduto anche al riordino di tutte le aree di sosta nella strada che conduce in viale Colombo e al Poetto.

Il lavoro ha seguito la sistemazione dell’attraversamento pedonale rialzato davanti alle scuole per dare maggiore sicurezza all’entrata e all’uscita degli studenti.

Sono state anche rattoppate le buche in via Irlanda e in via Brigata Sassari dove la situazione stava diventando ormai ingestibile.

Non si tratta in questi casi di rifacimento completo di asfalto e segnaletica come in via Salieri ma appunto di rattoppi provvisori che però consentono almeno di transitare senza distruggere le auto.

Nuovo asfalto completo invece anche per il primo tratto di via San Benedetto dalla rotatoria all’incrocio con viale Colombo e via Salieri.

© Riproduzione riservata