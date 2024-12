Prendono il via gli eventi musicali che l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas effettuerà a Quartu Sant’Elena nell’ambito del progetto “Quartu in Musica”. Si inizia sabato 7 dicembre 2024 alle ore 19 presso la Chiesa Sant’Agata con il Concerto per voce narrante, oboe e archi “CLASSIC MUSIC” tenuto dall’Ensemble Trame Sonore con Francesca Viero (Oboe), Oleysa Emelyanenko (Violino), Salvatore Rea (Viola), Karen Hernandez (Violoncello), Michela Atzeni (voce recitante).

Verrà proposto un repertorio musicale che spazierà fra brani classici e brani della cultura musicale sarda, anche attinenti al repertorio natalizio, intervallati da performance narrative su fiabe e poesie legate all’atmosfera delle festività.

Il progetto “Quartu in Musica” è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo e del Comune di Quartu Sant’Elena pure in collaborazione con la Parrocchia Sant’Elena di Quartu Sant’Elena) nell’ambito della Manifestazione “Quartu Fine Anno 2024 - Attività culturali, Spettacoli e Arte”, del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione e distribuzione degli spettacoli e attività artistico - culturali - musicali che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024 (la cui Direzione Artistica è a cura del M° Ignazio Perra). L’ingresso al concerto è gratuito.

